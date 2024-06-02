На Київщині вночі збивали "Шахеди": без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру

У ніч проти 2 червня російські окупанти намагалися атакувати Київську область із застосуванням ударних "Шахедів".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, четверту поспіль ніч ворог намагається атакувати регіон.

"Цього разу нічну тривогу оголошували через ворожі ударні дрони у повітряному просторі Київщини.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Уламки ворожого дрона виявлені поза межами населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині працювала ППО, без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.