Аварійні відключення діють з 9.00 упродовж доби по всій Україні, крім 3 регіонів, - "Укренерго"

В "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення світла 2 червня 2024 року діють з 9.00 упродовж доби для промислових та побутових споживачів по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини.

Автор: Ірина Дашківська