Новини

Аварійні відключення діють з 9.00 упродовж доби по всій Україні, крім 3 регіонів, - "Укренерго"

6 22820
Аварійні відключення світла
В "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення світла 2 червня 2024 року діють з 9.00 упродовж доби для промислових та побутових споживачів по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Також зазначається, що причина відключень - важка ситуація в енергосистемі після російських обстрілів. Наслідки наразі усуваються.

Також читайте: Завтра відключення світла планують застосовувати ввечері та вночі, - Укренерго

укренерго аварійні знеструмлення

Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла. Згодом генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко проінформував, що екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. Графіки не діють.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    дерібан не лише триває, але зростає
  • Roman Burlaka c97be76e
    Ще дві три масовані ракетні атаки на обʼєкти енергетики і настане. п…ць
  • Isolda Peres
    Тобто марнотратство Енергоатому по закупівлях корму доя риб в акваріумах ЗАЕС буде продовжуватися?
    А як там котін із галущенком - друзяки деркача себе почувають після провалу УСІХ доручень ?
    Ааа, це ж люди ОПи їрмака...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини