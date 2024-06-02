Україна визнає й Ізраїль, і Палестину, - Зеленський

Україна є справедливою країною, яка поважає міжнародне право і статут ООН, і визнає дві держави - і Ізраїль, і Палестину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАС атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися... А після цього, коли Ізраїль був на території Гази і була гуманітарна криза, Україна сказала: перше - готова допомагати гуманітарно Газі; друге - треба поважати міжнародне право; третє - Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину", - зазначив президент.

Він наголосив, що Україна зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, а мирне населення перестало страждати.

"... Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину", - додав глава держави.

Нагадаємо, у середу, 22 травня, уряди Норвегії, Ірландії та Іспанії оголосили про офіційне визнання Палестини як держави. У відповідь Ізраїль заявив, що відкликає своїх послів з цих країн.

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