Триває бій в районі Стариці. Наші воїни посилюють передній край оборони на Харківщині, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 1 червня 2024 року, на фронті в Україні відбулося 98 бойових зіткнень. Від початку доби, 2 червня, вже зафіксовано майже 30 боєзіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли України

За уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 62 ракет, 43 авіаудари із застосуванням 48 КАБів, понад чотири тисячі обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 110 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу та три артилерійські системи противника.

Обстановка з початку доби

За даними Генштабу, вже сьогодні від початку доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили два ракетні удари двома ракетами та вісім авіаударів із застосуванням 11 КАБів, 413 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 16 дронів-камікадзе.

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Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. Наші захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

За уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 115 осіб, з них 34 - безповоротно. Крім того, Силами оборони знищено танк, артилерійську систему, два засоби ППО, шість БпЛА, 14 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено склад боєприпасів та вісім укриттів особового складу.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку в районі Тернів атака противника успіху не мала.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень в районах Роздолівки та Виїмки: три атаки ворога відбито, іще два бої тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Калинівки та Кліщиївки. Два з них завершилось, одне – триває в районі Калинівки. Противник успіху не має.

На Покровському напрямку противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, іще три - тривають. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

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На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

За уточненою інформацією, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 200 окупантів вбитими та пораненими, знищено п’ять танків, п’ять БМП, один БпЛА, автомобіль та два склади боєприпасів. Пошкоджено чотири танки та дві бойові броньовані машини.

Обстановка на Півдні

Від початку доби на Времівському напрямку успіху не мала спроба противника штурмувати наші позиції поблизу Старомайорського.

Також безуспішною була спроба російських окупантів просунутись на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринків. Дві атаки російських загарбників зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

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На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.