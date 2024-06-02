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Екстрені відключення скасовано, - ДТЕК (оновлено)

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ДТЕК скасував екстрені відключення
Екстрені відключення скасовано. Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина повертаються до стабілізаційних графіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Нагадується також, що графіки сьогодні діють з 18:00 до 24:00.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки", - інформують у ДТЕК.

Згодом в "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення скасовано, а графіки стабілізаційних відключень будуть діяти по всій Україні з 18.00 до 24.00.

укренерго стабілізаційні відключення

Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла. Згодом генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко проінформував, що екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. Графіки не діють.

Своєю чергою, "Укренерго" інформувало, що аварійні відключення діють з 9.00 упродовж доби по всій Україні, крім 3 регіонів.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Пшик
    Скажу більше оті 73%+ припизжених не відчувають ніякої вини за повномаштабну війну і за той *******,що творе тупе ЗЕ під керівництвом Єрмака!!!
  • V 2af7597c
    Виявляється, це нас ДТЕК відключає. А я чогось думав, що Укренерго. Якщо ахметовські ТЕС зруйновані, то яке відношення до відключення має ДТЕК?
  • Пшик
    Він покупає з атомки і перепродує,звичайний бізнес,таке можливе дякуючи конвертам,які ідуть зепідорам
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