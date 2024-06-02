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Окупанти вивезли з Рубіжного усе сучасне медичне обладнання

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рубіжне
В окупованому Рубіжному немає сучасного медичного обладнання. Росіяни вивезли все, що закуповувалось для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської  ОВА Артем Лисогор.

"Ще у 2022 році загарбники вивезли з Рубіжного все сучасне медичне обладнання, яке закуповувалося для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

За два роки окупації росіяни нічого не зробили, щоб поліпшити ситуацію з оснащенням медичних закладів.

"На елементарну комп’ютерну томографію містяни можуть записатися лише в інших населених пунктах", - додав Лисогор.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Юлия Якимчук 14a221f2
    А ви при відступі чому разом з евакуацією людей не вивезли? І така безгосподарність у всьому.
  • Анатолій Горсеклемендирж
    Здогадуюсь, що такі всі новини на тому телемарафоні, ймовірно.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    А чого не евакуювали те обладнання? Ну нехай люди, деякі свої курятники бережуть. Насильно не вивезеш. Але цінності можна було б евакуювати?
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