Окупанти вивезли з Рубіжного усе сучасне медичне обладнання
3 62124
В окупованому Рубіжному немає сучасного медичного обладнання. Росіяни вивезли все, що закуповувалось для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Ще у 2022 році загарбники вивезли з Рубіжного все сучасне медичне обладнання, яке закуповувалося для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.
За два роки окупації росіяни нічого не зробили, щоб поліпшити ситуацію з оснащенням медичних закладів.
"На елементарну комп’ютерну томографію містяни можуть записатися лише в інших населених пунктах", - додав Лисогор.