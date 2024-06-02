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Китай відмовляє інші країни від участі у Глобальному саміті миру, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський
Китай допомагає Росії відмовляти інші країни від участі у Глобальному саміті миру, який у середині червня відбудеться у Швейцарії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пленарній сесії у Сингапурі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу

"На жаль, Росія, користуючись впливом на Китай, робить все, щоб зірвати Саміт миру. Шкода, що така велика незалежна країна як Китай є інструментом в руках Путіна... Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки - працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру", - уточнив Зеленський.

Раніше він повідомив, що Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, погрожує іншим країнам блокадою. Також Зеленський заявляв, що підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про відмову Китаю від участі у саміті миру: Україна без позитива сприймає цей факт

Конференція у Сінгапурі

Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цього річ він триватиме з 31 травня по 2 червня.

Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Михайло Иляш
    Володька ну скажи чесно воно тобі було треба? Китай, Палестина, зброя - це ж не твоє. Твоє було хіхікати із сцени над "тупімі хахламі". Але ж більше ти нічого не вмієш так?
  • Gary Grant
    Рашка впливає на Китай? Зорієнтуйте хто-небудь бубачку у зовнішній політиці. Хоча це безперспективно. Тому що китай,який тримає ***** за таран світового порядку, тільки агрохімії друг.
  • Ігор Демків 8524e3f4
    не по темі але я люблю притягнути сюди пости з одного відомого реурсу, а ви думайТЄ

    Міністр енергетики Герман Галущенко урочисто заявив (у Фейсбуці) що у ніч на суботу ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Пошкоджено майно поважних людей - Суркіса, Марченко, Боголюбова, Ахметова, Льовочкіної, Дамбінса, Альтбергса (два останні маскують російську власність) компенсацію за яке забезпечить народ з захмарних тарифів на електроенергію і страхові виплати компанії. Надлишкову генерацію перенаправлять до Європи - і всі задоволені. Крім українського народу.

    Починають спливати цікаві подробиці засідання Уряду України ‎30.‎05.‎2024, на якому було прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію. По-перше - дане питання не було плановим і вносилось з голосу самим прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо в залі засідань, по-друге - дане питання відсутнє в плановому переліку засідань, по - третє - при розгляді питання було відсутнє соціально-економічне обгрунтування питання і не вказані механізми соціального захисту. По-четверте - голосування по даному питанню не проводилось.
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