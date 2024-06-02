Китай відмовляє інші країни від участі у Глобальному саміті миру, - Зеленський
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пленарній сесії у Сингапурі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"На жаль, Росія, користуючись впливом на Китай, робить все, щоб зірвати Саміт миру. Шкода, що така велика незалежна країна як Китай є інструментом в руках Путіна... Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки - працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру", - уточнив Зеленський.
Раніше він повідомив, що Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, погрожує іншим країнам блокадою. Також Зеленський заявляв, що підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни.
Конференція у Сінгапурі
Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цього річ він триватиме з 31 травня по 2 червня.
Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.
Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.