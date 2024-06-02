На даний час активних дій ворога на Золочівському напрямку немає, - ОТУВ "Харків"

Сили оборони наразі не фіксують активізацію ворога у напрямку Золочева Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.

"Військові оперують лише фактами. На даний час активних дій ворога на Золочівському напрямку немає. Але Сили оборони завжди напоготові і чекають будь-яких дій ворога на всіх напрямках", - заявив речник.

За його словами, станом на ранок бої на Харківському напрямку точаться у напрямку населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Втрати ворога за добу на цьому напрямку складають 115 осіб пораненими та вбитими.

Речник зазначив, що росіяни використовують для атак тактику малих груп під прикриттям артилерії.

Нагадаємо, 10 травня російські загарбники розпочали наступ у Харківській області.

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