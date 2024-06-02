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Зеленський візьме учать у саміті G7, - прем’єрка Італії Мелоні

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Зеленський та Мелоні
Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні підтвердила участь президента Володимира  Зеленського у саміті G7, який пройде з 13 по 15 червня у місті Бріндізі в Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише ANSA.

Участь Володимира Зеленського у саміті G7 підтвердила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, пояснивши, що, окрім семи світових лідерів і Папи Франциска, у саміті візьмуть участь "щонайменше п'ятнадцять" країн і міжнародних організацій.

Також  стало відомо, що в Італію приїде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Італійська прем'єрка не уточнила, чи буде Зеленський в Італії особисто або долучиться по відеозв'язку.

Нагадаємо, 50 саміт G7 на найвищому рівні пройде з 13 по 15 червня у місті Бриндізі. На зустрічі лідери Великої сімки мають наміри обговорити плани щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Oleg Zaporogec
    Нагундосить та нахамить там
  • Ник Литвиненко 3ceba483
    А пан Президент буде сам чи поряд Єрмак сидітиме...як нянька..?)
  • Ig Shu
    Оголошую збір на відповідний костюм по етикету... Голитись не пропонуйте, воно останній "Мівін" догризає в бункері, хоча й на руках у пАтужного дЄрмака.
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