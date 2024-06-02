Франція не забороняє Україні бити переданою зброєю по аеродромах у Курській та Бєлгородській областях, - ВВС

Франція не забороняє Україні бити французькими ракетами по російських аеродромах, розташованих у Курській та Бєлгородській областях.

Про це виданню BBC повідомив офіцер військової авіації, який зажадав залишитися анонімним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Прямої заборони не було

За даними видання, і Велика Британія, і Франція, які постачають Україні спільно створені крилаті ракети Storm Shadow (або Scalp, як їх називають у Франції), прямо не обмежили їхнє використання. Радіус дії цих ракет може досягати 250 км.

Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон сказав журналістам: "Ми повинні дозволити (Україні. - Ред.) нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну".

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Така риторика розглядається як дозвіл на використання Storm Shadows/Scalps, сказав BBC офіцер військової авіації. Тож, за його словами, тепер Україна може завдавати ударів по аеродромах Курської та Бєлгородської областей, які межують з Україною.

Вразливість літаків Су-24

Однак такі операції будуть обмежені: українським літакам Су-24, які оснащені цими крилатими ракетами, потрібно буде наблизитися до російського кордону для їхнього запуску. Це зробить літаки вразливими для російських систем ППО.

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А от західні винищувачі F-16, які очікуються до кінця цього року, краще обладнані для таких завдань. Проте досі не зрозуміло до кінця, чи дозволять партнери України використовувати ці літаки для ураження цілей у Росії.

Раніше Зеленський заявляв, що Велика Британія не дала 100% дозволу на застосування Storm Shadow по території РФ.