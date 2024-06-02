Із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою) попрощалися у Михайлівському соборі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 червня 2024 року, у Михайлівському соборі в Києві відбулося прощання із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Далі заплановано прощання на Майдані Незалежності та о 16.00 виїзд колони на Львів. У Львові прощання з Іриною відбудеться в понеділок, 3 червня, в Гарнізонному храмі о 14:00.

Чека залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею: "Замість квітів - донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг - вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок)".

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Нагадаємо, у середу, 29 травня, на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). 1 червня їй виповнилося б 26 років.

Також Цензор.НЕТ публікував посмертний лист "госпітальєрки" Ірини Цибух.

Відео та ФОТО: Олег Богачук