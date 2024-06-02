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Із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою) попрощалися у Михайлівському соборі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 2 червня 2024 року, у Михайлівському соборі в Києві відбулося прощання із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Далі заплановано прощання на Майдані Незалежності та о 16.00 виїзд колони на Львів. У Львові прощання з Іриною відбудеться в понеділок, 3 червня, в Гарнізонному храмі о 14:00.

Чека залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею: "Замість квітів - донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг - вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок)".

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Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух

Нагадаємо, у середу, 29 травня, на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). 1 червня їй виповнилося б 26 років.

Також Цензор.НЕТ публікував посмертний лист "госпітальєрки" Ірини Цибух.

Відео та ФОТО: Олег Богачук

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Низький уклін тобі, ДОНЮ!! Війна московська, забрала тебе … Але ми тебе ПАМЯТАЄМО !!! Буде так, як ти написала!! Запеклі! вогню не бояться! Жодного з ВРУ КМУ ОПУ…
    Соромно Українцям, за оте лайно, з ВРУ КМУ ОПУ ЦОВВ Гпу суддів, що чомусь називається, - привладними/ прикоритними, заробітчанами… Воно, так і продовжує, переховуватися за спинами Захисників України і гадити Україні!!
  • ДенКо
    До сліз 😢
    честь 🫡🇺🇦
  • Oleh Syvenkyy
    Спочивай з миром і дякую тобі за твій героїзм.
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