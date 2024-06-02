РосЗМІ поширюють фейки про нібито знищення наших кораблів та катерів. Насправді ворог ударив по цивільних об’єктах, - ВМС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
"Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, російська федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. росія продовжує робити все можливе щоб заблокувати морські шляхи до портів України", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється.
Також зазначається, що кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку.
"Вчергове просимо не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам", - резюмують у ВМС.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що знищено морський тральщик РФ "Ковровец".