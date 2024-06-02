Майже 1,5 млн військовозобов’язаних українців оновили свої облікові дані, - Міноборони

Приблизно 1,5 млн військовозобов’язаних українців вже оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК чи через ЦНАПи. Найчастіше українці вдавалися до застосунку "Резерв+".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Близько 1,5 млн українців вже успішно виконали цю вимогу закону (оновили облікові дані, - ред.). Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок "Резерв+"", - розповів речник.

Як нагадав Лазуткін, з 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться Qr-код і електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів.

Мобілізація та оновлення облікованих даних

Нагадаємо, 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років повинні до 16 липня 2024 року оновити свої облікові дані. Тим, хто не зробить цього вчасно, загрожують штрафи.

Також повідомлялося, що військовозобов’язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої облікові дані в ТЦК упродовж 60 днів

Оновити дані можна через мобільний застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг.

"Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн у реєстрі "Оберіг".

За даними Міноборони, з 18 травня понад 14 тисяч військовозобов'язаних вже оновили свої облікові дані онлайн.