Сили оборони півдня за добу ліквідували 38 окупантів та 14 одиниць озброєння й військової техніки росіян
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Упродовж доби Сили оборони півдня знищили 38 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 38 осіб.
Також ворог втратив 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 4 гармати;
- 9 одиниць авто-бронетехніки;
- 1 мотоцикл.
Військові на півдні знищили 3 польові пункти боєпостачання та 3 бліндажі.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 509 860 російських окупантів.