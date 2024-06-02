Зеленський приїде з робочим візитом на Філіппіни, - ЗМІ
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Володимир Зеленський після Сінгапуру поїде на Філіппіни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням Rappler.
Видання пише, що Зеленський після поїздки до Сінгапуру пізно ввечері у неділю прибуде до столиці Філіппін - Маніли.
Зазначається, що це його перший візит до Маніли після обрання президентом у 2019 році.
Як інформував Цензор.НЕТ, 1 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла".