3 червня відключення діятимуть по всій Україні впродовж усієї доби, - "Укренерго"

Завтра на всій території України з 00:00 і впродовж доби діятимуть відключення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі "Укренерго".

"З червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не буде обмежуватись.

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Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.