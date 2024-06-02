Саудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру, - ЗМІ

Саудівська Аравія не планує відправляти свого представника на Глобальний саміт миру в Швейцарію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bild.

Джерела видання в дипломатичних колах в Ер-Ріяді стверджують, що Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру.

За їх словами, причиною цього нібито є те, що на саміті миру в Швейцарії не буде присутня Росія.

Водночас офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

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