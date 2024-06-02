Шольц - Путіну: Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
"Оскільки загроза з боку Росії триватиме, ми та інші союзники вирішили торік розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії та розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому", - сказав канцлер Німеччини.
"Цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО від атак", - запевнив Шольц.
Він також додав, що дипломатія буде успішною лише з позиції сили.
За словами Шольца, надзвичайно важливо, щоб країни Балтії могли повністю покладатися на союзників по НАТО, які стануть на їхній захист у разі російського нападу.
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