Зеленський та новообрана президентка Ісландії Томасдоттір обговорили Саміт миру

Володимир Зеленський привітав Галлу Томасдоттір з перемогою у виборах президента Ісландії та обговорив з нею Глобальний саміт миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Я ціную її (Томасдоттір - Ред.) рішучу підтримку України та сподіваюся на спільну роботу для зміцнення українсько-ісландського партнерства, одночасно забезпечуючи справедливий і міцний мир у Європі та за її межами", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент подякував Ісландії за підтримку Формули миру та зобов’язання взяти участь у першому Саміті миру.

Та побажав Галлі Томасдоттір "успішної та плідної роботи на благо ісландського народу і всієї нашої Європи".

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