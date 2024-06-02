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Зеленський та новообрана президентка Ісландії Томасдоттір обговорили Саміт миру

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Зеленський та президентка Ісландії Томасдоттір обговорили підготовку до Саміту миру
Володимир Зеленський привітав Галлу Томасдоттір з перемогою у виборах президента Ісландії та обговорив з нею Глобальний саміт миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Я ціную її (Томасдоттір - Ред.) рішучу підтримку України та сподіваюся на спільну роботу для зміцнення українсько-ісландського партнерства, одночасно забезпечуючи справедливий і міцний мир у Європі та за її межами", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент подякував Ісландії за підтримку Формули миру та зобов’язання взяти участь у першому Саміті миру.

Та побажав Галлі Томасдоттір "успішної та плідної роботи на благо ісландського народу і всієї нашої Європи".

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    C17H21NO4 - химическая формула кокаина. Среди сленговых названий наркотика можно выделить: кокс, мука, мячик, рафинад, кока, си, чарли, пыль, снег, белый, иней.

    Вот формула мира от зеледента...
  • Олексій Гедз afc45b03
    Ішак вже зає...в усіх своїм сраним самітом.
  • Ig Shu
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