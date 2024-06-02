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Росіяни катують українських військових, які потрапили в полон на Харківщині. ВIДЕО

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Окупанти захопили в полон українських військових на Харківському напрямку і знущаються з них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал БУТУСОВ ПЛЮС.

"Невиліковно хвора нація, яка сама знімає свої воєнні злочини. Так російські виродки знущаються з українських військовополонених на Харківському напрямку фронту, навіть не приховуючи своїх облич. Звичайно ж, коли в полоні опиняться вони самі, то з тупими фізіономіями співатимуть, що не знали, куди їхали, повоювати не встигли, і навіть зброї їм не видали", - зазначає Бутусов.

Також дивіться: Як виглядають полонені після катувань у російських тюрмах. ФОТОрепортаж

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Нелюди - они и есть нелюди. Генетический мусор Земли.
  • Володимир Ярощук f72292f9
    Хлопці, дорогенькі, ви знаєте де це відбулось. Заклинаю вас, візьміть цих виродків живими (якщо трапиться така можливість). І не дотримуйтесь тих придуркуватих "законів війни" . І не треба нам вашого відео. Просто покажіть нам фото частин їх тіл. Нам буде цього достатньо...
  • Артм Воронцов
    Є такі аксіоми - кацапу вірити не можна і брати в полон непотрібно!..
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