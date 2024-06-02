Росіяни катують українських військових, які потрапили в полон на Харківщині. ВIДЕО

Окупанти захопили в полон українських військових на Харківському напрямку і знущаються з них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал БУТУСОВ ПЛЮС.

"Невиліковно хвора нація, яка сама знімає свої воєнні злочини. Так російські виродки знущаються з українських військовополонених на Харківському напрямку фронту, навіть не приховуючи своїх облич. Звичайно ж, коли в полоні опиняться вони самі, то з тупими фізіономіями співатимуть, що не знали, куди їхали, повоювати не встигли, і навіть зброї їм не видали", - зазначає Бутусов.

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