Румунія розглядає передачу системи Patriot Україні, - прем’єр Чолаку

Румунські урядовці радяться зі спеціалістами щодо можливості передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на еuronews.

Він пояснив, що "питання передачі системи Patriot мають розглянути спеціалісти, аби знайти найкраще рішення, після цього це рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії".

"Отже, на цей час пропозиція знаходиться на стадії аналізу", - додав очільник румунського уряду.

Водночас він відмовився розкрити будь-які подробиці щодо цього питання, оскільки "це може нашкодити відносинам з партнерами по НАТО та безпеці Румунії".

"Я знаю, що це цікава тема. Я б створив "термінові новини", але я думаю, що ми досягли політичної зрілості, щоб уникати таких речей у настільки важливих питаннях. Я твердо переконаний, що рішення не буде таким, що послабить безпеку Румунії", - підкреслив Чолаку.

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