Звернувся до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факт знущання, - Лубінець про відео з українськими військовополоненими

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факти знущання, які зафільмовані на відео, поширюваному окупантами в соцмережах.

Про це написав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ

"Чергове знущання з українських військовополонених! Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії", - зазначив омбудсман.

Лубінець зауважив: "На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення".

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Омбудсман переконаний, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією.

Також він звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факт знущання.

"Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії!", - додав Лубінець

Уповноважений з прав людини переконаний, що світ має реагувати, аби притягнути Росію до відповідальності, інакше право сили переможе силу права.

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Нагадаємо, 2 червня в мережі з'явилося відео, на якому окупанти знущаються з військових ЗСУ, які потрапили в полон.