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Війська РФ обстріляли 10 громад Сумщини протягом дня: зафіксовано 46 вибухів

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Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини
2 червня російські окупанти 19 разів атакували Сумську область різними видами озброєння.

Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли (2 вибухи).
  • Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
  • Білопільська громада: росіяни завдали ударів з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), мінометів (13 вибухів), артилерії (7 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).
  • Миколаївська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: був обстріл з мінометів (2 вибухи).
  • Шосткинська громада: здійснено обстріл касетними боєприпасами (2 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

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Автор: Остап Грицишин

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