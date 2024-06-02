Україна може збивати літаки над РФ із ЗРК Patriot, - генерал Бундесверу

ЗСУ, теоретично, можуть збивати в російському повітряному просторі військові літаки країни-агресора, які атакують Україну, з переданих ФРН систем Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може застосовувати керовані авіабомби", - сказав керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг.

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Однак, як він зауважив, таке використання систем протиповітряної оборони Patriot - виключна відповідальність українських ЗСУ.

"Вони можуть розгортати їх в рамках міжнародного права. Ми твердо впевнені, що українці не лише дотримаються цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху", - наголосив Фройдинг.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні дві свої системи ППО Patriot, ще одна - в процесі передачі.

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Удари західною зброєю по РФ

Нагадаємо, що кількість країн, які підтримують право України на захист і не проти використання своєї зброї для атак на країну-агресора, зростає. До цього числа входять: Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди.

А нещодавно до них приєдналися США та Німеччина. Щоправда, дозвіл цих країн стосується виключно боїв на Харківському напрямку.