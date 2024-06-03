Значна частина відео в соцмережах, де зображені конфлікти з представниками ТЦК зняті на ТОТ, - Сухопутні війська

В Сухопутних військах заявляють, що значна частина контенту з конфліктами де зображені військовослужбовці ЗСУ, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними була знята на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

"Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій. Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями", - пишуть в пресслужбі.

Також в повідомленні йдеться, що для таких відео імітуються побиття, "в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити".

Водночас, самі відео поширюються у поганій якості - це також імітація "природності".

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Зазначається, що раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже — противник удосконалюється. Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок. За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.

"Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце - ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог", - наголошують в Сухопутних військах.

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