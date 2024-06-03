Працівники Слідчого комітету РФ були присутні на святі "останнього дзвоника" в школах на тимчасово окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях гестапівці зі слідчого комітету наглядали за школами під час свята "останнього дзвоника". Кремлівські службісти були закріплені за кожною зі шкіл й саме з ними директора узгоджували програму заходу й тих, хто буде мати слово під час урочистої церемонії. Водночас на таких заходах були присутні "політруки", які лили дітям пропаганду у вуха", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під особливим контролем були пісні, які мали лунати на "лінійках", які погоджувались з представниками РОА. Загалом у майбутньому кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію.

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