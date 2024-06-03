Зеленський прибув з візитом на Філіппіни (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило філіппінське інформаційне агентство PNA.
"Президент України Володимир Зеленський прибув до Маніли для перемовин із президентом Фердинандом Маркосом. Зеленський зустрінеться із Маркосом у палаці Маласанан близько 8-ї ранку понеділка", - йдеться у повідомленні.
За інформацією агентства Associated Press, основна мета поїздки - закликати регіональних лідерів взяти участь у організованому Швейцарією глобальному мирному саміті.
До Філіппін український президент прибув без попередження та під суворою охороною ввечері 2 червня після виступу на форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі.
"Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці", - написав згодом Зеленський.
Він додав, що з президентом Філіппін обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії.
"Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", - зазначив Зеленський.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.