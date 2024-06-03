Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 511 130 осіб (+1270 за добу), 7779 танків, 13 280 артсистем, 15 002 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 511 130 російських окупантів.

Автор: Марина Макєєва