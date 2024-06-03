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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 511 130 осіб (+1270 за добу), 7779 танків, 13 280 артсистем, 15 002 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 511 130 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 511130 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 7779 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22) од,
  • артилерійських систем – 13280 (+47) од,
  • РСЗВ – 1090 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 824 (+3) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10739 (+40),
  • крилаті ракети  ‒ 2268 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2199 (+4)

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Втрати росіян на ранок 3 червня

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3753 день москальсько-української війни.
    158!! одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
    Арта 48, броня 36, логістика 67!
    ББМ перевалили за 15 000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 511 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
  • Яр Холодний
    А колись раділи цифрі "600" кацапів убитими та пораненими на добу
  • Dmitriy Prudko
    На початку, влада стверджувала що ці цифри показують кількість саме убитих чумардосів, не враховуючи поранених та виродків із лугандонії та вагнера. Потім почали казати що це загальні втрати. Сподіваюсь що цифри не намальовані.
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