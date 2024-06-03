Росія фінансує пропаганду у 48 країнах світу через "Правфонд", - The Guardian

Витік внутрішніх документів розкрив приховану діяльність російського державного фонду правового захисту "Правфонд", яка полягала в операціях впливу й пропаганди у 48 країнах Європи та світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на джерела в європейській розвідці.

Внутрішні документи Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном ("Правфонд"), свідчать про те, що він фінансує пропагандистські сайти, орієнтовані на європейців, допомагає оплачувати юридичний захист засудженого торговця зброєю Віктора Бута і вбивці Вадима Красікова, а також призначив низку колишніх співробітників спецслужб керівниками своїх операцій в європейських країнах.

Документи свідчать, що група витратила мільйони євро на фінансування пропагандистських і юридичних кампаній. Відкриті дані також показують, що місцеві партнери "Правфонду" отримали мільйонні державні субсидії від низки європейських держав, де працюють місцеві відділення фонду, що викликає питання про використання державних коштів і проблеми національної безпеки всього за кілька днів до виборів до Європарламенту.

Понад 40 документів "Правфонду", отриманих данським громадським мовником DR від джерела в європейських спецслужбах свідчать про те, що серед керівництва організації є кілька задокументованих колишніх агентів розвідки.

Серед них Володимир Поздоровкін, якого європейські розвідувальні джерела ідентифікували як агента російської служби зовнішньої розвідки, а в публічних документах — як куратора діяльності "Правфонду" в країнах Північної Європи та Балтії; і Анатолій Сорокін, який, як свідчать документи, є членом СЗР і куратором відділу "Правфонду" з питань Близького Сходу, Молдови та Придністров'я.

У звіті про національну безпеку за 2020 рік служби безпеки Естонії назвали "Правфонд" "псевдоправовою системою захисту", яка "насправді є фондом операцій впливу", і заявили, що ФСБ використовує групи для вербування колабораціоністів за кордоном, зокрема серед прихильників анексії Криму 2014 року, багато з яких мали зв'язки з групою.

Що таке Правфонд?

"Правфонд" був заснований у 2012 році указом Путіна. Внутрішні документи серед іншого вказують на те, що фонд витратив сотні тисяч євро на підтримку кількох сайтів, які мали на меті боротися з "русофобією" і сприяти "захисту російської мови" в Європі. Він також спрямовував гроші на низку маргінальних видань по всій Європі.

Так, "Правфонд" фінансує діяльність Euromore - інтернет-порталу, який значною мірою зосереджується на передбачуваних загрозах для росіян у Європі. Euromore був "розроблений з урахуванням закриття владою ЄС міжнародних платформ", таких як RT і Sputnik, щоб "створити власну значущу альтернативу". Цей та деякі інші сайти потрапили до чорних списків на Заході після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну в 2022 році.

Нагадаємо, в ефірі російського державного "Первого канала", днями зазвучали фашистські наративи щодо українців. Так, член команди Путіна Олександр Артамонов назвав українців "людьми другого сорту".

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