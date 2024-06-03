Угорщина не планує брати участь у Глобальному саміті миру: Ця війна не є "своєю" для Будапешту, - Сійярто

В Угорщині заявили, що не бачать сенсу їхати на Саміт миру до Швейцарії, бо там не буде представлена Росія. Проте остаточного рішення щодо присутності Угорщини на саміті ще не ухвалено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю провладному білоруському виданню ОНТ.

Сіярто наголосив, що у Будапешті поважають зусилля Швейцарії зупинити війну, але вони не бачать сенсу в конференції, якщо там не буде представлена Росія.

"Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, - прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом", - заявив Сійярто.

Крім того, голова МЗС Угорщини заявив, що ця війна йде між Україною та Росією, тому вона не є "своєю" для Будапешта.

Сійярто пояснив що в Угорщині інший підхід до російської війни проти України, оскільки в Європі багато хто бачить небезпеку і відчуває себе у стані війни, тоді як в Угорщині цього нема.

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"Росія не нападала на нас. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація, але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського Союзу. Генеральний секретар НАТО говорив чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?", – заявив очільник угорського МЗС.

Петер Сійярто також повторив свою нещодавню тезу, що "війна приносить дуже багато руйнувань, тому мирні переговори – єдиний шлях зупинити війну".

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.