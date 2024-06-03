Вночі окупанти вкотре атакували Нікополь дроном-камікадзе. За добу обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області

В ніч на понеділок, 3 червня, російські загарбники атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, ввечері били по Марганецькій громаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ввечері ворог знову цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Вночі - атакував Нікополь дроном-камікадзе", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що минулося без постраждалих. Крім того, на решті території області ніч була спокійною, без "прильотів".

Минулої доби зафіксовано 420 ударів по населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що ворог завдав авіаударів по Новоандріївці, Малинівці та Левадному. Атакував Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку 178 БпЛА різної модифікації атакували.

З РСЗВ росіяни обстріляли Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку та Нове Запоріжжя (Пологівський район) - зафіксовано 15 обстріл. Ще 224 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

"Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ввечері та зранку ворог вдарив по Нікопольщині. У Запорізькій області під ворожим вогнем опинилися 6 населених пунктів. ФОТОрепортаж