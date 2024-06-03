Чехія запустила пілотний проєкт добровільного повернення українських біженців на Батьківщину

Українські біженці, які мають статус тимчасового захисту у Чехії і які хочуть повернутися на Батьківщину, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави. Для цього в країні запрацював пілотний проєкт добровільного повернення українців додому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International.

Як зазначається, міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим - транспортування в машині швидкої допомоги.

Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.

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Оплата квитків

Чехія готова сплатити квитки до 400 людей, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.

Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.

Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено 5,5 млн крон.

Скільки біженців в Чехії?

За даними МВС, у квітні у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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