У Литві схвалили продовження заборони на ретрансляцію російських і білоруських телеканалів
4006
Парламентський комітет з культури Сейму Литви ухвалив рішення про продовження заборони на мовлення російських і білоруських телеканалів.
Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що термін дії останнього обмеження мав завершитися 1 жовтня 2024 року.
Згідно з поправками, ініційованими міністерством культури Литви, пропонується продовжити заборону на невизначений термін.
"Щоб щоразу не повертатися до цього положення і не подовжувати цю заборону, ми домовилися, що просто спиратимемося на Стратегію національної безпеки, яка затверджена Сеймом і в якій Російська Федерація та Республіка Білорусь вказані як країни, що становлять небезпеку та загрозу для національної безпеки", - зазначив міністр культури Литви Симонас Кайріс.
Він додав, що обмеження діятимуть доти, доки Росія і Білорусь у цій стратегії будуть позначені як загроза.