Росія тримає в Чорному морі два кораблі, серед яких - один носій ракет "Калібр", - ВМС
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У Чорному морі станом на 07:00 3 червня Росія на бойовому чергуванні тримає два військові кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Фейсбуці.
Зазначається, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі зафіксована присутність одного російського корабля, який є ракетоносієм, оснащеним орієнтовно вісьмома "Калібрами".
Водночас загальний залп в Чорному морі не уточнюється.