Росія тримає в Чорному морі два кораблі, серед яких - один носій ракет "Калібр", - ВМС

У Чорному морі станом на 07:00 3 червня Росія на бойовому чергуванні тримає два військові кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Автор: Валерiя Сушкова