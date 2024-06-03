Рашисти на окупованій Луганщині агітують підлітків вступати до військових навчальних закладів

На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники агітують випускників шкіл вступати до військових навчальних закладів.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

Так, наприкінці навчального року загарбники провели агітаційні заходи з випускниками, їхніми батьками та педагогами.

"Агітували підлітків обирати військові навчальні заклади. Зокрема, військово-морське училище у Маріуполі – на фронті в окупантів є потреба в кадрах. Молодь так званої "лнр" для цього, на думку загарбників, підходить", - зазначив очільник області.

Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни агітують батьків на ТОТ віддавати своїх дітей до Маріупольської філії Нахімовського училища.

Читайте: Окупанти вивезли з Рубіжного усе сучасне медичне обладнання