Рашисти на окупованій Луганщині агітують підлітків вступати до військових навчальних закладів
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На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники агітують випускників шкіл вступати до військових навчальних закладів.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
Так, наприкінці навчального року загарбники провели агітаційні заходи з випускниками, їхніми батьками та педагогами.
"Агітували підлітків обирати військові навчальні заклади. Зокрема, військово-морське училище у Маріуполі – на фронті в окупантів є потреба в кадрах. Молодь так званої "лнр" для цього, на думку загарбників, підходить", - зазначив очільник області.
Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни агітують батьків на ТОТ віддавати своїх дітей до Маріупольської філії Нахімовського училища.