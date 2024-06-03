5 осіб дістали поранення внаслідок обстрілів Донеччини: Пошкоджено будинки та інфраструктурний об’єкт

Російські війська протягом доби 14 разів обстріляли Донеччину, били по Покровському та Бахмутському районах.

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ

Покровський район.

Росіяни обстріляли з артилерії Парасковіївку, Максимільянівку і Костянтинівку. У Курахівці пошкоджено 4 будинки, також у громаді обстріляні Курахове і Ганнівка. Під удар потрапили околиці Ганнівки Добропільської громади.

Також пошкоджено 6 будинків у Лиманській громаді, у Ямполі - 5, у Новому - 1. У Костянтинівці пошкоджено будинок. Під вогнем - околиці Миколаївської громади.

Бахмутський район.

2 особи дістали поранення у Залізному Торецької громади, пошкоджено 3 будинки, 2 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську зруйновано 2 будинки, ще 1 пошкоджено у Серебрянці.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 49 людей, зокрема 8 дітей.

Протягом доби внаслідок російських обстрілів дістали поранення 5 жителів Донеччини: 2 у Білозерському і Залізному, 1 у Вовчому.

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