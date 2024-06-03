Китай не хоче купувати у Росії газ за високими цінами, - Financial Times

Російський диктатор Путін не зміг домовитися з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" через розбіжності в ціновій політиці та кількості газу, який Пекін має намір закуповувати у Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на три джерела.

Зазначається, що Китай захотів купувати газ у Росії за внутрішніми російськими цінами, що "сильно субсидуються". До того ж готовий купити лише невелику частину від запланованої щорічної потужності газопроводу 50 млрд кубометрів газу.

Схвалення будівництва газопроводу могло б змінити становище "Газпрому", який через різке падіння експорту до Європи закінчив 2023 рік із рекордним за останні 25 років збитком у 6,9 млрд доларів.

Через те, що переговори щодо газопроводу зайшли в глухий кут, у ще неопублікованому звіті одного великого російського банку, з яким ознайомилася Financial Times, газопровід було виключено з базового прогнозу для "Газпрому". Це призвело до зниження очікуваного прибутку експортної монополії майже на 15% у 2029 році, коли, згідно з розрахунками банку, газопровід мав бути запущений.

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Офіційно Росія заявила, що досягне угоди по "Силі Сибіру-2" "найближчим часом". Але за словами джерел видання, саме через глухий кут у переговорах глава "Газпрому" Олексій Міллер не літав разом із Володимиром Путіним до Китаю у травні цього року.

За інформацією Financial Times, угода по трубопроводу була одним із трьох основних прохань, з якими Путін звернувся до Сі Цзіньпіна під час їхньої зустрічі: іншими були посилення активності китайських банків у РФ та ігнорування Глобального саміту миру у Швейцарії.

До речі, Китай вже платить РФ за газ менше, ніж іншим своїм постачальникам, в середньому 4,4 долара за мільйон британських теплових одиниць (БТЕ) порівняно з 10 доларами М'янмі та 5 доларами Узбекистану.

Нагадаємо, "Газпрому" не вдається компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю.