Минулого тижня різко зросла кількість атак на південних напрямках, - Генштаб
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Бойові дії на півдні
Минулого тижня на півдні ЗСУ відбили 140 атак ворога. Найбільше - 62 атаки - на Придніпровському напрямку. Там, за словами речника, росіяни намагаються, проте безуспішно, витіснити з позицій українські підрозділи в районі населеного пункту Кринки.
48 атак захисники відбили у районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області на Времівському напрямку.
На Оріхівському напрямку окупанти 30 разів атакували позиції українських військ у районах Роботиного, Новоданилівки та північно-західніше Вербового.
Ситуація на Харківщині
Російські загарбники протягом тижня здійснили 54 атаки у районі населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ на Харківському напрямку. Українські захисники зупинили наступ ворога.
На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 100 атак ворога. Росіяни проводили наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка і північно-східніше Дружелюбівки Харківської області, а також Мясожарівки, Андріївки Луганської області
Обстановка на сході
"На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 47 атак російських загарбників у районах Серебрянського лісництва Луганської області, населених пунктів Терни, Торське Донецької області", – повідомив речник.
56 атак протягом тижня відбито на Сіверському напрямку. Там ворог намагався наступати у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Краматорському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 63 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
Росіяни намагались прорвати оборону українських військ у районі Курдюмівки Донецької області на Торецькому напрямку.
На Покровському захисники відбили 228 атак окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новоолександрове, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове, Прогрес, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.
На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, де ворог 94 рази намагався прорвати оборону.