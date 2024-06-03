У Грузії підписали закон "про іноагентів". Він набрав чинності

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноагентів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

Згідно з Конституцією Грузії, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання, закон у 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.

Закон "про іноагентів" у Грузії

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грузія залишається країною-партнером НАТО, попри ухвалення закону про "іноагентів", - Столтенберг