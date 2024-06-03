У Грузії підписали закон "про іноагентів". Він набрав чинності
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".
Згідно з Конституцією Грузії, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання, закон у 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.
Закон "про іноагентів" у Грузії
14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.
18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.