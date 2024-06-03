Сьогодні у Києві весь день діятимуть стабілізаційні відключення світла
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Упродовж усього дня 3 червня у Києві діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії, а не лише в години пікових навантажень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник столичної міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Протягом усієї доби, а не в ранковий та робочий час. Виділених Укренерго лімітів вистачить забезпечити близько 80% потреб Києва", - зазначив він.
Водночас Попко закликав жителів міста економити електроенергію.
Раніше пресслужба "Укренерго" зазначила, що у понеділок ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 00.00 та впродовж доби.
"При перевищені лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень", - зазначили в "Укренерго".