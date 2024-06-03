Публічні позитивні рішення щодо посилення ППО очікуємо вже найближчим часом, - Никифоров

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського із головою Міністерства оборони США Ллойдом Остіном основна увага була приділена темі посилання української системи ППО

Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на РБК-Україна.

Як нагадав Никифоров, у Сінгапурі відбулась зустріч з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойдом Остіном. Тоді ж питання ППО було основним.

"Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги", - зауважив Никифоров.

Зокрема прессекретар президента Володимира Зеленського додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою - з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.

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"І очікуємо на вже публічні позитивні рішення вже найближчим часом", - заявив Никифоров.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що посилення ППО та формування нових підрозділів ЗСУ є пріоритетами для України. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що партнери мають зміцнити українську систему протиповітряної оборони, оскільки росіяни атакують цивільну інфраструктуру.