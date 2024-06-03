Публічні позитивні рішення щодо посилення ППО очікуємо вже найближчим часом, - Никифоров
Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на РБК-Україна.
Як нагадав Никифоров, у Сінгапурі відбулась зустріч з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойдом Остіном. Тоді ж питання ППО було основним.
"Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги", - зауважив Никифоров.
Зокрема прессекретар президента Володимира Зеленського додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою - з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.
"І очікуємо на вже публічні позитивні рішення вже найближчим часом", - заявив Никифоров.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що посилення ППО та формування нових підрозділів ЗСУ є пріоритетами для України. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що партнери мають зміцнити українську систему протиповітряної оборони, оскільки росіяни атакують цивільну інфраструктуру.