Російська колона у Курській області знищена ударом 53-ї та 103-ї бригад ЗСУ. ВIДЕО
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Українські воїни знищили колону військових вантажівок поблизу села Суджа Курської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Розбиття російської колони у Курській області. Воїни 53 механізованої бригади підрозділу Малібу та Крила до пекла 103 ОБрТРО цю колону розбили. Частина техніки втекла, частину знищили", - йдеться у коментарі до запису.