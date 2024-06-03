Новини

Російська колона у Курській області знищена ударом 53-ї та 103-ї бригад ЗСУ. ВIДЕО

43 35353
Українські воїни знищили колону військових вантажівок поблизу села Суджа Курської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Розбиття російської колони у Курській області. Воїни 53 механізованої бригади підрозділу Малібу та Крила до пекла 103 ОБрТРО цю колону розбили. Частина техніки втекла, частину знищили", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Курській області РФ українські воїни знищили два російські танки. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гарна робота всім виконавцям респектище-давайте ще...
  • Yuri I 0e5ec1af
    Яка краса. А найприємніше те що нарешті свиновиплядки тепер будуть забруднювати своїми проспиртованими тельбухами та іржавим металобрухтом - свої ж поля і посадки.
  • Валерий К b16b1c08
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини