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Документи ВЛК на Полтавщині арештовано через рекордний показник "непридатних" до військової служби, - НАЗК

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На Полтавщині арештували документи ВЛК
Райсуд Полтави наклав арешт на документи районних ВЛК через рекордний показник непридатних до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Так, на Полтавщині було виявлено найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та надалі був визнаний непридатним до служби в Збройних Силах України.

Також, за даними НАЗК, Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.

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Слідство вважає, що працівники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.

"З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту", - йдеться в ухвалі Октябрського районного суду Полтави.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Kindrat74
    За умови НОРМАЛЬНОГО обстеження, а не за 15-30 хвилин, реально непридатних може бути й більше.
  • Евгений Дюков 523f86fb
    Ахах... Это сюр... Каждый пятый непригодный!!! Я, в обычной частной поликлинике работая, могу утверждать, что половина... половина, Карл! Пациентов призывного возраста, особенно после 45 лет, (а это обеспеченные люди, следящие за своим здоровьем) непригодны к воинской службе. Про обычных работяг я вообще молчу.
  • Max G
    А может наоборот, не считали количество рук и ног, а проводили нормальную проверку здоровья?
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