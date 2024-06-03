Функція онлайн-рекрутингу з’явиться у "Резерв+", - Міноборони
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У додатку "Резерв+" незабаром з’явиться можливість онлайн-рекрутингу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Ще одним з важливих пунктів щодо Резерв+ буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість переглянути вакансії, які надходять у Збройних Силах України, і подати заявку", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у додатку "Резерв+" незабаром з’явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий