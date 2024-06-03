Пакистан, імовірно, пропустить Глобальний саміт миру, - ЗМІ

Пакистан, скоріше за все, пропустить Саміт миру у Швейцарії в рамках своїх зусиль зі збереження "нейтралітету".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Express Tribune.

Як зазначається, через понад два роки після російського вторгнення в Україну Пакистан зіткнувся з черговим дипломатичним викликом. Пакистан є однією з країн так званого Глобального Півдня, запрошених на Саміт миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Ісламабад вперше отримав запрошення на таку міжнародну конференцію, присвячену російсько-українській війні.

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Прессекретар Міністерства закордонних справ Пакистану Мумтаз Захра Балох підтвердила минулого тижня, що Пакистан був запрошений на Саміт миру. При цьому вона додала, що запрошення перебуває на стадії розгляду.

Однак джерела видання повідомили, що Ісламабад, швидше за все, пропустить мирний саміт в рамках своїх зусиль зі збереження "нейтралітету". Вони зазначили, що оскільки Росію не запросили на Саміт, то, можливо, він не буде корисним. Однак, за їхніми словами, остаточне рішення ще не ухвалене.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференціювисокого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

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