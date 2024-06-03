Українським морським коридором за 9 місяців вдалося експортувати 50 млн тонн вантажів

За 9 місяців роботи українського морського коридору вдалося обробити 1737 вантажних суден. Попри постійні атаки на портову інфраструктуру це є рекордним показником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Асоціації морських портів.

"Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, Українські Чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів попри постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1737 оброблених суден", - йдеться в повідомленні.

В асоціації додали, що Україна залишається топ експортером аграрної продукції та гарантом продовольчої безпеки у світі.

Нагадаємо, 8 серпня 2023 року ВМС ЗСУ оголосили коридори для торгівельних суден. Цивільне судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу, 16 серпня вперше скористалося тимчасовим транспортним коридором.

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