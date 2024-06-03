У Києві відбулися "Ігри Нескорених" серед ветеранів та військових

2 червня завершилися змагання "Ігри Нескорених". Протягом трьох днів ветерани та військові, які зазнали поранення, змагалися в адаптивних видах спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

35 переможців всеукраїнських змагань поїдуть змагатися у зимових гібридних Іграх у Ванкувері-Вістлері, Канада, що пройдуть в 8-16 лютого 2025 року. Фінальний список переможців стане відомим через місяць. Проєкт втілює Міністерство у справах ветеранів, Український ветеранський фонд, ГО "СтратКом Україна", ГО "Ігри Інвіктус України", ГО "Повернись живим!".

"Цьогоріч був найбільший набір, надійшло 492 заявки. 329 учасників змагалися протягом трьох днів. Цього року також рекордна кількість заявок від ветеранок та військовослужбовиць - 18", - наголосив Олександр Порхун, в.о. міністра у справах ветеранів.

Протягом трьох днів українські захисники та захисниці змагалися у 9 видах адаптивного спорту. Цьогоріч до збірної потрапило на десять осіб більше, ніж минулого. Міжнародна Фундація Ігор Нескорених збільшила українську квоту з 25 до 35 учасників.

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"У процесі реабілітації ветеранів спорт не лише відновлює фізичне здоров’я, а й покращує психологічний стан. Спорт виступає містком між психологічним та фізичним добробутом. Тому Український ветеранський фонд долучається до організації таких спортивних подій, а також всіляко підтримує розвиток фізичної реабілітації у громадах через конкурси фінансування "Варто"", - каже Руслана Величко-Трифонюк, в.о. очільниці Українського ветеранського фонду.

Офіційне завершення "Ігор Нескорених" в Україні відбулося 2 червня. Збірну, яка представлятиме Україну на міжнародних "Іграх", відбиратимуть за системою оцінки відповідно до рекомендацій міжнародної Фундації Ігор Нескорених 2025. Також буде враховано те, як участь у проєкті сприятиме відновленню учасника.

Ігри Нескорених у Ванкувері-Вістлері 2025 стануть першими в історії зимовими гібридними Іграми. Учасники змагатимуться у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних, включаючи нові зимові види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних.

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