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На Одещині викрито командувача тероборони "Південь", який змушував бійців будувати йому маєток, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Правоохоронці викрили в Одеській області командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який залучив трьох підлеглих до будівництва свого приватного будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що посадовець змушував трьох військовослужбовців будувати йому маєток ще з 2023 року. Понад рік вони зводили для начальника будинок, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану.

На Одещині ДБР викрило одного з командувачів на залученні бійців до будівництва його маєтку

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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На Одещині ДБР викрило одного з командувачів на залученні бійців до будівництва його маєтку
На Одещині ДБР викрило одного з командувачів на залученні бійців до будівництва його маєтку

Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    А потім ці три орла отримають УБД, та будуть кошмарити людей у якості ТЦК, б'ючи себе в груди що вони воювали. І так усюди.
  • Dmitry Klaus
    І після війни всім розповідати. Та навіть зараз подивитися - в відпрасованій з голочки формі, з ідеально вирівняною борідкою розповідають, колупаючись у носі, про фронт і ухилянтів
  • Viktor Mozhaiev
    З того що написано, зрозуміло що слово "змушував" взагалі не в тему. Просто чуваки працювали за дуже пристойну оплату.
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