Україна може завдавати ударів з наданих Нідерландами F-16 по військових цілях на території РФ, - міністерка оборони Оллонгрен

Нідерланди дозволять Україні використовувати надані їй винищувачі F-16 для ударів по військових об’єктах в Росії. Київ отримає від країни 24 таких літаки.

Про це заявила очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що Нідерланди не будуть вводити обмеження, як це було у випадку з Бельгією.

"Обмежень в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми використовували до кожної іншої поставки сил і засобів, а саме: як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися", - зазначила Оллонгрен.

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За словами міністерки, Сили оборони України можуть завдавати ударів лише по військових цілях РФ.

"Ми лише просимо дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено у Статуті ООН, це означає, що вони будуть використовувати винищувачі для ураження військових цілей, які їм необхідні для самооборони", - додала Оллонгрен.

Раніше міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що Нідерланди не заперечуватимуть проти майбутнього застосування Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самооборони.

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Нагадаємо, очільник оборонного відомства України Рустем Умєров повідомив, що Київ очікує отримати перші F-16 дуже скоро.