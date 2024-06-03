Естонія передає обладнання з Нарвських електростанцій для відновлення енергетики України

Естонія передасть блок естонської теплоелектростанції потужністю 200 мегаватів, він здатен забезпечити електроенергією близько 150 тисяч людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Посольства Естонії в Україні.

Зазначається, що передане обладнання радянського зразка. В Естонії воно виведене з експлуатації, проте чудово підходить для відновлення інфраструктури України і дозволить повернути частину енергетичних потужностей. Обладнання передадуть Група ДТЕК – одному з найбільших виробників енергії в Україні.

"Генератор, турбіна і трансформатори цього блоку - це найкрупніші частини, які необхідно частково розібрати, щоб доставити в Україну. Це таке собі "лего", однак найменший шматок цього "лего" розміром із приватний будинок. Саме такими частинами ми й доставимо це в Україну", – пояснює член правління компанії Enefit Eesti Андрес Вайнола.

Щоб розібрати й перевезти такий енергоблок потрібно 3-4 місяці. Роботи виконуватимуть естонські фахівці разом із представниками України, а збиратимуть їх заново на місці українські енергетики. Витрати на демонтаж і транспортування обладнання покриє Європейський Союз.

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"Оскільки росіяни постійно атакують енергетичну інфраструктуру України, потрібна будь-яка допомога, щоб відновлювати, ремонтувати й будувати нові електростанції. Надати таку допомогу – це посильне завдання для нас. Тим більше, що Естонія вже не використовує ці енергоблоки. А от людям і підприємствам в Україні вони стануть у нагоді. Ми хочемо, щоб у будинках українців було світло і тепло", - додає міністр фінансів Естонії Март Вирклаев.

Нагадаємо, зранку голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.